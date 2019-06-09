«سوتشي» تسعى لتكون الوجهة الأولى للسياح الإماراتيين

المصدر: سوتشي- البيان

تستهدف مدينة سوتشي الروسية التحول إلى الوجهة السياحية الأولى للسياح الإماراتيين والمقيمين في الدولة بالإضافة إلى السياح الخليجيين في ظل القدرات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة.

وقال ممثل مدينة سوتشي في الإمارات «واو سوتشي» راشد النوري، أن مدينة سوتشي تعد من أهم المدن السياحية في روسيا، لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات سياحية كبيرة، تلبي جميع متطلبات السائح الإماراتي والمقيم والخليجي.

وأضاف النوري، أن مدينة سوتشي تبعد عن دبي بنحو ثلاث ساعات ونصف تقريباً وهو ما يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية واعدة خلال الموسم الجاري، في ظل وجود خط جوي مباشر يربط إمارة دبي والمدينة عن طريق شركة فلاي دبي.

وتطرق النوري، إلى البنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها المدينة مثل وجود فنادق عالمية تتبع العلامات المعروفة عالمياً مثل ماريوت وحياة ريجنسي وغيرها بالإضافة إلى وجود الكثير من مطاعم الحلال التي تقدم مختلف الأكلات جزء كبير منها قريب للثقافة العربية بحكم إدارتها من قبل مواطنين روس من أصول قوقازية وآسيا الوسطى.

وأشار النوري، إلى الطبيعة الخلابة التي تزخر بها سوتشي من جبال وأنهار ومساحات غابية شاسعة وسهول على مد البصر، حيث تتوفر في هذه المدينة جميع مقومات السياحة من مطاعم وفنادق وأماكن للعب الأطفال وغيرها من المقومات التي تلبي احتياجات العائلة الإماراتية والمقيمة، فضلاً عن توفر عامل الأمن والأمان إذ تعد المدينة من أكثر من جمهورية روسيا أمناً خاصةً وأنها المصيف للقيادة السوفياتية سابقاً والروسية حالياً.

وتابع النوري، تعد سوتشي أيضاً منتجعاً للسياحة الطبية لمن يعانون من أمراض متعددة مثل الروماتيزم والمفاصل والربو نظراً لوجودها وسط غابات توفر البيئة المناسبة لعلاج هذه الأمراض من مستشفيات ومصحات متخصصة.

ولفت النوري، إلى البعد العالمي للمدينة من خلال احتضانها للتظاهرات الرياضية العالمية مثل الألعاب الأولمبية الشتوية في العام 2014 وكأس العالم الأخيرة حيث احتضنت العديد من المباريات، مشيراً إلى أن مطار المدينة يعد من أفضل مطارات روسيا الحديثة مع سهولة التواصل مع الجميع نظراً للانتشار الكبير للغة الإنجليزية.

وتوقع النوري، أن تكون سوتشي الوجهة السياحية الأولى للسياح من الإمارات والمنطقة، خاصةً وأن نسبة كبيرة من السياح يرغبون في استكشاف وجهة جديدة تتوفر على مقومات الجذب السياحي كما هو حال مدينة سوتشي.

ولفت ممثل مدينة سوتشي في الإمارات، إلى حركة السياحة القوية نحو المدينة حيث تستقبل سوتشي سنوياً ملايين السياح القادمين من مختلف دول العالم حيث تصل على سبيل المثال المنتجعات السياحية الطبية نسب إشغال وتفوق 82 في المئة سنوياً.

وتسير شركة فلاي دبي رحلتين مباشرتين أسبوعياً إلى المدينة، يومي الاثنين والأربعاء بالمبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، وتتوفر عمليات الحجز نحو سوتشي في جميع مكاتب السياحة والسفر العاملة في دبي والإمارات، فضلاً عن المكتب الرئيسي لواو سوتشي بشارع المطار.

وتطل مدينة سوتشي على البحر الأسود حيث تصل طول شواطئها إلى 130 كلم، وتتواجد المدينة في إقليم كراسنودار في شمال الحدود الجنوبية للجمهورية الروسية كما تطل على القمم الجبلية المكسوة بالثلوج طوال العام

وعلى غرار المدن الروسية الأخرى المعروفة بالجو البارد وتحديداً في فصل الشتاء فإن سوتشي على العكس من ذلك حيث تتمتع بجميع فصول السنة حيث تكون درجة الحرارة في فصل الصيف معتدلة ما بين 20 إلى 25 درجة.