دبي ضمن أهم واحات التسوق في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

وصف تقرير حديث نشره موقع«سكاي لاند توريزم» دبي بأنها واحدة من أبرز مدن العالم وأكثرها شهرة، موضحاً أن الناس يميلون إلى زيارة المدينة للاستمتاع بما حفلت به من وسائل الترفيه واستكشاف معالمها في آن معاً، فهي تعج بالكثير من الأشياء الرائعة التي تقدمها والتي يمكن أن تجعل العطلات فيها رائعة وممتعة.

وأضاف:«من المغامرات إلى الاستكشاف التاريخي الرائع، ستجد كل شيء على باقات العطلات في دبي، حيث يوصي الناس من جميع أنحاء العالم بدبي وجهةً سياحيةً، وهي بلا شك مكان رائع للتخطيط لرحلة عائلية أو رحلة عمل أو حتى قضاء شهر عسل».

وأوصى التقرير بعدد من الأماكن التي يمكن استكشافها لقضاء عطلة رائعة، موضحاً «تعتبر دبي واحدة من أهم واحات التسوق في العالم وأكثرها روعة من ملابس ومجوهرات، إذ يمكن العثور على كل شيء فيها، فهي تحتضن جميع العلامات التجارية».

وأضاف:«بالنسبة للباحثين عن المزيد من التسوق في حدود إمكانياتهم، فدبي أوتلت مول، يشمل الكثير من الخصومات والصفقات الرائعة التي توفرالمال، كما يوجد سوقان بارزان أحدهما سوق الذهب المعروف بزخارفه الذهبية الخالصة وسوق التوابل المعروف بالنكهات الرائعة.