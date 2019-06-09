95 ملياراً تمويلات عقارات دبي في 5 أشهر بنمو 35 %

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات شراء وتمويل عقارات الأراضي والفلل والشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز في دبي سقف الـ 95.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 35 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

ويأتي النمو في القيمة الإجمالية لأهم التصرفات العقارية في دبي بعد صدور قرارات وأنظمة حكومية تستهدف سهولة ممارسة الأعمال وتشجيع المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية التي أسفر عنها التصحيح السعري الذي شهده السوق لاسيما في سوق الإسكان.

وبلغ إجمالي قيمة الأراضي والفلل والشقق السكنية والتجارية أكثر من 61.1 مليار درهم، منها 56.7 مليار درهم حصة الأراضي و1.2 مليار درهم للفلل السكنية و3.2 مليارات درهم للشقق السكنية والتجارية.

وبلغ إجمالي قيمة صفقات بيع الأراضي والفلل والشقق السكنية والتجارية أكثر من 34.1 مليار درهم، حصة الأراضي منها 13.8 مليار درهم بينما بلغت حصة الفلل السكنية 2.8 مليار درهم في حين بلغت حصة صفقات بيع الشقق السكنية والتجارية أكثر من 17.5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وطبقا لبيانات رسمية أصدرها المصرف المركزي فقد انخفضت أسعار العقارات في دبي بمعدل سنوي 6.4% خلال 2018 كما تقلص عائد الإيجار بمعدل سنوي بنسبة 6.86% وبلغ متوسط سعر المتر المربع في سوق العقارات في دبي 12 ألفاً و918 درهماً مقابل 13 ألفاً و803 دراهم لعام 2017، ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت الاستثمارات في العقارات بقيمة صفقات تقل عن 10 ملايين درهم ونحو 45.6 مليار درهم خلال عام 2018 منها 38.5 مليار درهم أو 84.4% تم دفعها نقداً و7. 1مليار درهم أو 15.6% تمت من خلال الرهن العقاري.