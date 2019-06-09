«دبي مول».. مكان ليس له مثيل في العالم

المصدر: دبي - البيان

وصفت شبكة «بي دبليو سي» البريطانية «دبي مول» بأنه مكان ليس له مثيل في العالم.

وقالت في تقرير عن تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، إن «دبي مول» ليس مجرد مركز للتسوق، وإنما هو وجهة تزوّد كل من يزورها بالتجربة التي يرغب بها، سواءً كانت تناول الطعام الطيب، التمتع بمشاهدة «نافورة دبي»، والتسوق في «فاشون أفينيو»، وهو أحدث امتداد لــ «دبي مول»، ضمن مشروع التوسيع الذي انتهى مؤخراً.

وقال باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»، التي طورت «دبي مول»: «نركز في «إعمار مولز» دوماً وفي المقام الأول على تجربة العميل، ونعمل دوماً على تطوير وترقية مراكز التسوق التابعة لنا كي نزوّد عملاءنا بتجارب مؤثرة».