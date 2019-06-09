«المركزي»: 4.6 % نمو ناتج الإمارات إلى 1.59 تريليون 2020

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد

قدّر مصرف الإمارات المركزي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% للعام المقبل 2020 إلى 1.59 تريليون درهم، مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري، بزيادة قدرها 70 مليار درهم.

وأكد المصرف في تقرير إحصائي ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بالأسعار الجارية من 1.17 تريليون درهم للعام الجاري إلى 1.23 تريليون درهم للعام المقبل بزيادة 59 مليار درهم وبنمو 5%، كما رجح ارتفاع ناتج القطاع النفطي إلى 366 مليار درهم مقابل 354 مليار درهم للعام الجاري بنمو 3.3% علماً بأن ناتج القطاع النفطي للعام الجاري سينخفض 39 مليار درهم عن 2018 بتراجع 9.9%.

وقدر المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة (2010) نمواً بنسبة 2.6% إلى 1.51 تريليون درهم للعام المقبل 2020 وأن ينمو القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% والقطاع النفطي 1.3% مقارنة بنسبة 2.7% للعام الجاري، كما قدر أن ترتفع نسبة التضخم من سالب 1.2% للعام الجاري إلى 2% للعام المقبل.

وتوقع أن يتراجع إنتاج الإمارات من النفط خلال العام الجاري إلى 3.1 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط إنتاج 3.28 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع من 2018 وذلك بسبب التزام الإمارات قرارات منظمة أوبك وحلفائها بتخفيض الإنتاج.

وأشاد المصرف ببرنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة مشيراً إلى أن البرنامج يساعد أدنوك على توطين 40% من إجمالي العقود الممنوحة والتي تقدر قيمتها بنحو 131 مليار دولار.

واعتمد المصرف في تقريره على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» وقاعدة بياناته وقاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.