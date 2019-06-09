4.7 مليارات عائدات 118 ألف غرفة فندقية في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

بلغت عائدات 118.4 ألف غرفة فندقية في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 4.74 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية وصل إلى 11.52 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 412 درهماً. وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة وصل إلى 493 درهماً في حين بلغ متوسط إقامة السائح 3.5 ليالٍ.

ويرى العديد من الخبراء والمتخصصين في القطاع السياحي والفندقي، أن العائد على الغرف الفندقية في دبي يعتبر من أهم المحفزات الاستثمارية التي تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع، وتجعل دبي حلبة منافسة بين الشركات الفندقية العالمية التي تتنافس على إيجاد موطئ قدم لها في دبي للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة إلى دبي بشكل خاص وإلى الإمارات بشكل عام مع اقترب موعد إكسبو 2020 دبي الذي سيستقطب نحو 25 مليون زائر.