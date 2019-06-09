«أديا» و«جي آي سي» يستثمران 495 مليون دولار في «جرينكو»

المصدر: دبي - سيد صالح

وافق جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وصندوق الثروة السنغافوري (جي آي سي) على استثمار 495 مليون دولار في شركة «جرينكو إينرجي» ، والتي تعد أكبر شركة هندية متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة «لايف منت» الهندية، يُعد هذا الاستثمار واحداً من أكبر دورات التمويل التي قامت بها «جرينكو»، ومن شأنه أن يرفع قيمتها إلى 6 مليارات دولار.

وأفادت بأن «جرينكو» ستستفيد من هذا الاستثمار في إنشاء مشروعين لتخزين الطاقة في الهند. ومن المقرر أن تبلغ السعة الإنتاجية لكل مشروع منهما 1.2 جيجاوات. يذكر أن القيمة الإجمالية لاستثمارات «أديا» و«جي آي سي» في «جرينكو» بلغت حتى الآن 1.55 مليار دولار. ويمتلك «أديا» حصة في «جرينكو» تبلغ نسبتها 15%، فيما تبلغ حصة «جي آي سي» 61%.