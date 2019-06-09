صفقة «جابكو» ترفع إنتاج «دراجون أويل» 70 %

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «ميس» أن صفقة استحواذ شركة «دراجون أويل» للنفط، المملوكة بالكامل لشركة «إينوك»، على حصة في شركة بترول خليج السويس «جابكو» المصرية، ستؤدي إلى رفع إنتاج «دراجون أويل» الإجمالي بنسبة 70%.

وأفاد بأن إنتاج «دراجون أويل» الإجمالي بلغ 71,000 برميل يومياً خلال العام الماضي، فيما بلغ إنتاج الــ12 امتيازاً في جابكو، والتي تشمل 45 حقلاً للنفط في خليج السويس، 40,000 برميل يومياً خلال العام نفسه.

وكانت شركة «بي بي» البريطانية أعلنت عن موافقتها على التخارج من «جابكو»، حيث ستبيع كافة حصصها في امتيازات النفط التابعة للشركة المصرية إلى «دراجون أويل» مقابل 500 مليون دولار.