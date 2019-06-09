تطبيق «فيزو» يطلق حملة صحية في تجمعات العمال

المصدر: دبي- البيان

أطلق تطبيق «فيزو VISO» حملة صحية قدم من خلالها فحوصات طبية مجانية في تجمعات العمال السكنية لتعزيز مستوى الوعي الصحي لديهم، كجزء من التزامه المستمر تجاه المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

عرضت الفرق الطبية على العمال إجراء فحوصات طبية عامة لهم، بالإضافة لاختبارات ضغط الدم، حيث حظيت هذه المبادرة؛ التي تم تنفيذها بالشراكة مع عيادة الداس الطبية وشركة 800Pharmacy؛ بتقدير واسع من قبل العمال الذين لا يملكون القدرة على إجراء فحوصات طبية منتظمة.

وقال المهندس خالد الكرامة، المدير العام والمؤسس المشارك لـ فيــزو VISO: «نحن ملتزمون بنشر ثقافة الرعاية الصحية من خلال القيام بمبادرات تعزز الصحة في المجتمع؛ حيث قدم أعضاء فريقنا يد العون لإنهاء الشهر الكريم بتقديم خدمات صحية للأشخاص الأكثر احتياجاً في مجتمعنا».