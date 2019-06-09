120 مليار دولار سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً بحلول 2020

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي مؤتمر التصنيع المضاف في الشرق الأوسط، وذلك على هامش معرض الشرق الأوسط للمعدات والأدوات المعدنية «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2019»، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يبدأ غداً ويستمر حتى 12 يونيو الجاري، وسيوفر أول صورة شاملة لهذه الصناعة الفريدة التي تحظى باهتمام عالمي لفرصها في القطاعات المتعددة.

يشارك في المؤتمر، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، مجموعة رفيعة المستوى من خبراء الصناعة يتحدثون عن مختلف التحديات التي تواجه الصناعة ويسلطون الضوء على الإمكانات المثيرة التي يحملها هذا التوجه لمختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى تغيير عملية الإنتاج في مختلف القطاعات في السنوات القادمة.

نمو مضاعف

فمع توقع وصول حجم السوق العالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2020 ونموه لأكثر من الضعف ليصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025، توجد الفرص المثيرة التي تنتظر كل المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقود صناعة التصنيع المضاف.

وستكون آفاق التصنيع المضاف، التحديات التي تواجه هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها المحتملة في مختلف القطاعات، محور تركيز النسخة الافتتاحية من مؤتمر التصنيع المضاف في الشرق الأوسط، وهي قمة على مدى يومين تدرس الاتجاهات والإبداعات المستمرة التي تغذي هذه الصناعة المتنامية سريعة التوسع.

كما يدرس المؤتمر الأول من نوعه أيضًا الإمكانات المثيرة التي يزخر بها في آلاف التطبيقات عبر قطاعات متنوعة مثل البناء، الطب، التصنيع، النفط والغاز وبناء السفن وصناعة السيارات.