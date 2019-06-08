الإمارات الأولى إقليمياً في الثقة بالشركات العائلية

المصدر: Ⅶ دبي ـ سيد صالح

استحوذت دولة الإمارات على المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً على مؤشر ثقة الشعوب بالشركات العائلية، الصادر حديثاً عن شركة «إيدلمان» الأمريكية للاتصالات والاستشارات التسويقية. وأصدرت «إيدلمان» أخيراً دراسة «مؤشر إيدلمان للثقة 2019 ـ دلالات للشركات العائلية»، والذي يعد تكملة لتقريرها الذي أصدرته في يناير الماضي بعنوان «مؤشر إيدلمان للثقة 2019»، وكانت الإمارات قد صُنِفَت فيه بالمركز الثاني في ثقة الشعوب بحكوماتها بعد الصين.

وبلغت نسبة ثقة الشعب الإماراتي بالشركات العائلية العاملة بالإمارات 77%، بارتفاع بلغت قيمته 8 درجات عن العام الماضي، متفوقة على إيطاليا التي احتلت المركز الثامن بنفس مستوى الثقة، إلا أن ثقة الشعب الإيطالي بشركاته العائلية تراجعت هذا العام بقيمة درجتين بالمقارنة مع العام الماضي.