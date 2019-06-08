«دبي العالمية» توقّع اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي الروسي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «موانئ دبي العالمية» اتفاقيات مع كلٍ من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة «روساتوم» البحري الشمالي، وشركة نوريلسك نيكل، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي. وقد تم التوقيع على الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا.

وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية، حيث يمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خياراً جديداً للمشروع الصيني الحزام والطريق، حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا الي أوروبا.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وديميترييف كيريل ألكسندروفيتش، المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وفلاديمير بوتانين، رئيس شركة نوريلسك نيكل، وإليكسي ليخاتشيف المدير العام لشركة روساتوم.

المرحلة الأولى

وخلال المرحلة الأولى، سيتعين على أطراف الاتفاقية وضع استراتيجية لزيادة كفاءة استغلال الطريق البحري الشمالي، وتحديد أساليب تطوير حركة المرور عبره. وسينصب التركيز على خطوط شحن الحاويات والبضائع الأخرى على طول الطريق. كما سيتم تحديد قيمة التمويل المخصصة لتصميم وبناء أسطول إضافي من السفن وكاسحات الجليد، بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ.

وتمثّل مشاركة موانئ دبي العالمية إضافة مهمة لهذا المشروع العالمي الضخم بما تتمتع به من خبرة كبيرة كأحد أكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، الأمر الذي أهلها للتحول إلى حلقة وصل رئيسة ومحورية في سلسلة التوريد حول العالم، كما يتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات اللوجستية والمناولة وخدمات الشحن، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

ويمتلك صندوق الاستثمار المباشر الروسي خبرة عالمية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية كما أن مؤسسة روساتوم هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن البنية التحتية للطريق البحري الشمالي، ومالكة للأسطول الوحيد في العالم لكاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية. كما تتمتع شركة نوريلسك نيكل، المتواجدة في أقصى شمال سيبيريا، بسنوات عديدة من الخبرة في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تتبوأ موانئ دبي العالمية موقعاً فريداً يمكنها من المساعدة في تعزيز جهود الإنماء المتكامل للطريق البحري الشمالي. ونحن متفائلون بالإمكانيات والفوائد التي ستجلبها هذه الاتفاقية ليس فقط للاقتصاد الروسي، ولكن أيضاً لشركائنا في آسيا وأوروبا.

وتشكل خبراتنا في تطوير الموانئ والبنية التحتية، وحلول سلاسل التوريد، العوامل الرئيسية لنجاحنا على مدار العقود القليلة الماضية. وفي إطار رؤيتنا للإمكانات الهائلة في مشروع تطوير الطريق البحري الشمالي، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من تكامل خبراتنا في تحقيق نجاحات جديدة مع شركائنا».

من جهته، قال فلاديمير بوتانين، رئيس شركة نوريلسك نيكل: «نوريلسك نيكل هي إحدى الشركات الرائدة في تطوير منطقة القطب الشمالي، وتتمتع بخبرة كبيرة في إنجاز المشاريع عبر الطريق البحري الشمالي. ونحن سعداء بالتعاون مع شركائنا في تطوير هذا الطريق الفريد من نوعه».