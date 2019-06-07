«أونكتاد»: الإمارات من أهم 10 دول مستثمرة في العالم

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن دولة الإمارات تعد من أهم 10 دول مستثمرة في العالم من العام الجاري حتى عام 2021.

وأشار تقرير «الاستثمار العالمي 2019»، الذي يصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري، إن الإمارات استقبلت ما قيمته 10.358 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة في عام 2018، واستثمرت في الخارج ما قيمته 15.079 مليار دولار العام الماضي.

ومن حيث المشاريع الاستثمارية الخضراء احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا. وبلغت استثمارات الإمارات في هذه المشاريع 179 مليون دولار، مقابل 569 مليون دولار و208 ملايين دولار لكل من أمريكا وفرنسا على الترتيب.

واعتبر التقرير أن استثمارات الإمارات في الخارج كانت من أكبر المساهمات في ارتفاع الاستثمارات المتدفقة من منطقة غرب آسيا العام الماضي، حيث بلغت 49 مليار دولار، مقابل 39 مليار عام 2017، وتركزت في مجال التقنية الحديثة والتمويل ومشاريع البنية التحتية.

واحتلت الإمارات بهذا الرقم المركز العشرين بين أكبر عشرين اقتصاداً صاعداً مستثمراً في الخارج وجاذباً للاستثمارات عالمياً، رغم أن التقرير اعتبرها من بين أهم 10 دول مستثمرة في العالم من العام الجاري إلى عام 2021.

وبلغ عدد المشاريع المعلن عن الاستثمار فيها خارجياً من جانب الإمارات 3931 مشروعاً عام 2018 في إفريقيا، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المعلن عنها في الإمارات من جانب دول إفريقية 84 مشروعاً في نفس العام.

وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي قامت بها الإمارات في دول آسيوية صاعدة 22185 مشروعاً عام 2018، وعدد المشاريع التي استثمرت فيها دول آسيوية صاعدة في الإمارات 5085 في نفس العام.

وبلغ عدد المشاريع التي استثمرت فيها الإمارات في الدول الأقل تقدماً 1547 في عام 2018، بينما بلغ عدد مشاريع استثمار الدول الأقل تقدماً في الإمارات 15 مشروعاً في نفس العام. ومن حيث صفقات الاستحواذ عبر الحدودية التي شاركت فيها الإمارات بالبيع فقد بلغت 1158 صفقة العام الماضي، وبالشراء 15 صفقة. بالإضافة إلى ذلك بلغ عدد المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات أكثر من 47 منطقة حتى عام 2019.

وكان الهدف من هذه المناطق في البداية جذب استثمارات للصناعة التحويلية، لكنها تنوعت الآن إلى الخدمات والتكامل الرأسي. كما أن الإمارات لديها مراكز إقليمية لإعادة التصدير، خاصة في دبي، التي تمتلك أكبر منطقة اقتصادية حرة إقليمياً في جبل علي تأسست عام 1985.