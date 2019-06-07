مناطق دبي الحرة روافد تغذّي التجارة العالمية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن المناطق الحرة في دبي هي روافد تغذي التجارة العالمية. وأضافت المجموعة الاقتصادية العالمية أن الأرقام تشير إلى تطور سريع وكبير في التجارة عبر المناطق الحرة في دبي، التي سجلت نمواً قوياً في العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية في مناطق دبي الحرة العام الماضي 225.6 مليار درهم مقارنة برقم 173 مليار درهم في العام السابق له، أو ارتفاع إلى نسبة 24.6% من إجمالي صادرات الإمارة وإعادة الصادرات، وتمثل نسبة 17.4% من إجمالي تجارة دبي.

كما أن النمو بنسبة 30.4% في توسعات إعادة الصادرات وحدها من المناطق الحرة، يزيد كثيراً على نسبة النمو في تجارة الصادرات وإعادة الصادرات من خلال التجارة الخارجية التقليدية، التي كانت بنسبة 11.3 و5.4% على الترتيب. وقالت مجموعة أكسفورد إن إعادة الصادرات من المناطق الحرة في دبي تمثل عماداً من أعمدة النمو الاقتصادي والتجارة في الإمارة.