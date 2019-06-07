صحيفة أمريكية: دبي مركز الأعمال في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

وصفت صحيفة «لكشوري ديلي» الأمريكية دبي بأنها مركز الأعمال الأهم في الشرق الأوسط، كما أنها جذبت العديد من العلامات التجارية العالمية المؤثرة إليها.

وأضافت الصحيفة أن دبي هي المكان الذي يحتضن أكبر مراكز التسوق والمحلات التجارية الأفخم في العالم، التي تضم نخبة من العلامات التجارية العالمية. وقالت الصحيفة إن مول الإمارات يعد مثلاً يضم 80 علامة تجارية عالمية، وأكثر من 100 مطعم. كما يضم ديرة سيتي سنتر سينما فوكس العالمية المكونة من 20 صالة عرض.

ويضم مجمع دبي فيستيفال سيتي مختلف العلامات التجارية العالمية وعلامات تجارية ذات أسعار معتدلة، بالإضافة إلى 90 مطعماً ومقهى، بعضها يتمتع بإطلالة خلابة على مياه خور دبي.

ويضم دبي مول، أكبر مركز تجاري في العالم، علامات تجارية عالمية عديدة.