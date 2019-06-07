7.7 مليارات دولار تجارة الإمارات وأمريكا في 4 أشهر

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية 7.7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وذكر موقع وزارة التجارة الأمريكية أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بلغت 6.4 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2019، بينما بلغت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها. وبلغ حجم التجارة الإماراتية الأميركية في شهر أبريل وحده 1.7 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى الإمارات، و343.1 مليون دولار صادرات من الإمارات إلى أمريكا.