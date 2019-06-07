عروض الطيران المخفّضة ترفع الطلب السياحي على دبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ارتفع الطلب على السياحة إلى دبي، بفضل عروض الطيران، والتي تشمل تخفيضات على الأسعار، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميرور عن موقع «هوت يو كيه ديلز» السياحي.

ووجد الموقع أن رحلات الطيران المخفضة، التي وفرتها شركة طيران الإمارات، من بريطانيا إلى دبي، أدت إلى ارتفاع طلب البريطانيين على قضاء العطلات في دبي، خلال فترة التخفيضات، التي وصلت إلى 291 جنيهاً إسترلينياً لتذكرة العودة خلال شهر مارس الماضي.

كما نشر موقع «سكاي سكانر»، نتائج مماثلة، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على الرحلات إلى دبي، لأنه نشر نفس التخفيضات في شهر فبراير أيضاً، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار في شهر أبريل على تذاكر الذهاب والعودة، بمقدار 135 جنيهاً إسترلينياً، غير أن هذا كان يعتبر سعراً مغرياً، ولم يؤثر في معدل الطلب على رحلات العطلات إلى دبي، وفق ما ذكره الموقع. وأضافت الصحيفة أن شهري فبراير ومارس، هما الشهران الأفضل لزيارة دبي، حيث إن المناخ يكون معتدلاً، رغم أنه مشمس على الشواطئ أيضاً، حيث لا تزيد درجة الحرارة على 29 مئوية.