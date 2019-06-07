«إنديغو» تطلق رحلتين جديدتين بين الهند وأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي تشغيل شركة خطوط «إنديغو» الهندية رحلتين جديدتين تربطان مطار أبوظبي بمطاري أنديرا غاندي بمدينة دلهي، وتشهادراباتي شيفاجي بمدينة مومباي في الهند، وذلك بمعدل رحلة يومية لكل وجهة.

وانطلقت الرحلة الأولى من مطار أنديرا غاندي إلى أبوظبي أمس الأول الساعة 19:55 بالتوقيت المحلي، فيما انطلقت الرحلة الثانية من مطار أبوظبي إلى مطار تشهادراباتي شيفاجي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي. وجرى بهذه المناسبة تنظيم حفل استقبال رسمي، حضره مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين في مطارات أبوظبي وشركة «إنديغو» الهندية وممثلو الأطراف المعنية.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يسرنا إطلاق رحلتين جديدتين عبر خطوط «إنديغو» الهندية يومياً من وإلى مطار أبوظبي ومدينتي دلهي ومومباي، الأمر الذي يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات والهند في مختلف المجالات، خاصة قطاعي التجارة والسياحة.

وتعد «إنديغو» واحدة من أبرز شركات الطيران الهندية، التي توفر رحلات من وإلى مطار أبوظبي إلى 4 وجهات الآن من ضمنها كاليكوت وكوتشين.

وأضاف: نتطلع من خلال إطلاق هذين المسارين الجديدين لمواصلة جهودنا نحو تسهيل تنقل المقيمين من الهنود بين بلدهم الأم ودولة الإمارات، بالإضافة لاستقطاب المزيد من السياح من الدولتين الراغبين بالتعرف على هذه الوجهات.

من جانبه، قال ويليام بولتر الرئيس التنفيذي التجاري في شركة «إنديجو» الهندية: نعمل على تعزيز عملياتنا من دلهي ومومباي للربط المحلي والدولي من الهند، وتعد أبوظبي مركزاً تجارياً وثقافياً مهماً في الإمارات وسوقاً رئيسية لتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث نرى إمكانات كبيرة لتعزيز الربط مع الدولة، بما يعزز من الروابط التجارية والثقافية والسياحية التي تجمع الهند مع المنطقة. ونؤكد من خلال إضافة الرحلات الجديدة التزامنا بتعزيز شبكتنا.