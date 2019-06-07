«ياس مول» يمدّد حملة استرداد ضريبة القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن ياس مول، تمديد حملة استرداد ضريبة القيمة المضافة، التي كانت جزءاً من حملة التخفيضات الكبرى حتى الغد، ما يمنح المتسوقين وقتاً أطول للاستمتاع بالتسوّق واسترداد ضريبة القيمة المضافة.

ويلتزم ياس مول بتقديم أفضل حلول التسوق لسكان أبوظبي وزوارها على حد سواء، وتتيح هذه المبادرة للمتسوقين، فرصة الاستفادة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر.

يتضمّن ياس مول مجموعة متنوّعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية، والعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات، وسينما بأحدث التقنيات مزوّدة بعشرين شاشة، بإدارة فوكس سينما، ومساحة خاصة للترفيه العائلي بإدارة «فانووركس». وياس مول حاصل على شهادات آيزو الدولية في نظام الإدارة المتكاملة، لتضم إدارة الجودة والإدارة البيئية ومعايير الصحة والسلامة المهنية.