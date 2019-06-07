فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في مايو

المصدر: روما - رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس: إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو، بعد أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود.

كما حذرت المنظمة من أن التوقعات بحدوث انخفاض حاد في محصول الذرة في الولايات المتحدة، التي ضربتها الفيضانات تقوض تقديراتها السابقة بإنتاج عالمي وفير للحبوب في 2019.

وبلغ مؤشر فاو لأسعار الأغذية، الذي يقيس التغييرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 172.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 170.3 نقطة في أبريل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي.

وقفز مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 % من مستواه في أبريل، مقترباً من أعلى مستوى في خمس سنوات.