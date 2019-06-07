«دبي الجنوب» يؤكد دور الإمارة المتقدم في نمو التجارة العالمية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير حديث أعده موقع «كونستراكشن بزنس نيوز»: إن دبي تواصل الريادة عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث زادت بنسبة 41% في عام 2018، بقيمة 38.5 مليار درهم مع الأخذ في الاعتبار الجهود الرائدة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، مؤكداً دور دبي المتقدم في نمو التجارة العالمية.

حيث توفر منطقة اللوجستيات متعددة النماذج في دبي الجنوب وصولاً سهلاً إلى الموانئ والمطارات والطرق الرئيسية، ما يعكس قدرتها على الربط والمرونة المتقدمة. لقد أوجدت العديد من الحلول مثل خيارات جاهزة للعمل ومتكيفة لأنواع مختلفة من العمليات التجارية كالمستودعات ومراكز التوزيع.

بالإضافة إلى تقديم العديد من الحلول المكتبية من خلال مرافقها في مجمع الأعمال، وهو مجمع مكون من 11 مبنى حديثاً مجهزاً بأحدث وسائل الراحة عند مدخل دبي الجنوب مباشرة. وأشار التقرير إلى أن الإمارة جذبت خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، ما مجموعه 21.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التحول التكنولوجي المتقدم.

كما تواصل تفوقها على الاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في مؤشر الخدمات الذكية، حيث حققت المركز السادس في التصنيف العالمي.

وأضاف التقرير: تسلط منطقة اللوجستيات الضوء على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، حيث يستغرق إنشاء الشركات الحد الأدنى من وقت الإجراءات، مدعوماً بالتراخيص في الموقع لإنشاء الأعمال التجارية وفرع مخصص لترتيبات التأشيرات والإقامة.