57143 معاملة تجديد تلقائي للرخص التجارية في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

حققت اقتصادية دبي نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية، حيث أنجزت 57143 معاملة تجديد تلقائي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 141.5% مقارنة بنفس الفترة عام 2018 حيث وصل عدد المعاملات إلى 23.663 معاملة.

وتتمثل خدمة «التجديد التلقائي» في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً.

ويتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين.

حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «اذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

ويوجد 4 من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري وهما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية.