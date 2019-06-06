«طيران الإمارات» تحوّل لوحات إعلانية قديمة إلى حقائب مدرسية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

حولت «طيران الإمارات» لوحات إعلانات قديمة إلى مئات الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام في جنوب أفريقيا، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للبيئة، وجسدت هذه المبادرة سعي «طيران الإمارات» إلى نشر رسالة الاستدامة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، حيث جمعت لوحاتها الإعلانية من جميع أنحاء جنوب أفريقيا ومن ثم أعيد تدويرها لتصنيع حقائب مدرسية تم تقديمها لطلبة مدرسة إمفانديسويني الابتدائية في ألكسندرا.

وتم تجميع 517 متراً مربعاً من المواد البلاستيكية المرنة وإرسالها إلى جوهانسبرغ، حيث كلفت الشركة ريمون فيري من شركة «موشن باغز» تصميم وتصنيع 200 حقيبة مدرسية و125 حقيبة تسوق. وقال فؤاد كونهي، المدير الإقليمي لـــ«طيران الإمارات» في جنوب أفريقيا: «أصبح التوجه نحو الاستدامة ضرورة ملحة في عالمنا الحالي، ونحن بحاجة إلى العمل الجاد للحد من انبعاثات الكربون وإحداث تأثير إيجابي. وقد وفر هذا المشروع لنا فرصة لتحقيق أهدافنا وساعدنا عـلى التعاون مع مجتمعنا بطريقة هادفة».