«هلينيك شيبينغ نيوز»: دبي من أفضل العواصم البحرية في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

أكد موقع «هلينيك شيبينغ نيوز» الشبكي أن دبي باتت اليوم واحدة من أفضل العواصم البحرية في العالم، ومركزاً رئيسياً من مراكز الاقتصاد العالمي.

وذكر الموقع أن مبادرة «تجمع دبي البحري الافتراضي» التي أطلقتها سلطة مدينة دبي الملاحية منذ ما يزيد على عامين استقطبت اهتماماً قوياً من جانب المشاركين في فعاليات معرض «نور- شيبينغ» 2019 المنعقد حالياً بالعاصمة النرويجية أوسلو، ويعد أهم معرض عالمي في القطاع البحري.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الشحن البحري حول العالم أن العدد الهائل من ضيوف المعرض هذا العام الذين يستفسرون عن المبادرة ويطلبون مزيداً من المعلومات عنها يبرهن على أهمية إنشاء محفظة متكاملة من الخدمات البحرية المُقدمة إلى المستثمرين الأجانب في القطاع البحري.

وأوضح الموقع أن هذه المبادرة تعد بمثابة منصة ذات أهمية كبرى في توظيف التقدم العلمي والابتكار لخدمة القطاع البحري.

ونشر الموقع أمس مقابلة مع عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الذي أكد أن المبادرة أثبتت نجاحها كقفزة هائلة صوب تجمع بحري متنوع يتميز بالتنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات من أجل دفع خطط التنوع الاقتصادي استعداداً لمرحلة ما بعد النفط في الإمارات.

وقال علي: «سعدنا بالاهتمام الملحوظ من جانب الحضور في المعرض بالمبادرة التي تواصل الاضطلاع بدور محوري في بناء جسور المشاركة الإيجابية بين الفاعلين في القطاع البحري على مستوى العالم».