المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات بين الأكثر تنافسية بفضل ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن اقتصاد الإمارات صار من ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم من حيث التنافسية. ونشر المنتدى أمس تقريراً لتقييم الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم 2019، استناداً إلى التصنيف الذي صدر الأسبوع الماضي عن «مركز التنافسية العالمي»، بمدينة «لوزان» السويسرية، والذي يعد أكبر مؤسسة عالمية معنية بتقييم الاقتصادات العالمية وفقاً لقدراتها التنافسية.

وأفاد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن اقتصاد الإمارات ارتقى درجتين هذا العام على تصنيف المركز للاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، حيث تقدم من المركز السابع الذي احتله العام الماضي، إلى المركز الخامس هذا العام، ليصبح اقتصاد الإمارات بذلك ضمن الخمسة الكبار على مستوى العالم في تصنيف التنافسية لأول مرة في تاريخه.