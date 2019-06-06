دبي ضمن أفضل 10 وجهات تسوّق عالمية في الإلكترونيات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة الوجهات الرائعة للتسوق في مجال الإلكترونيات في العالم والتي أصدرتها مجلة «CEOWORLD»، وتعد المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي جاءت في القائمة، مسجلة 71% درجة في رضا المتعاملين.

وقال تقرير نشرته المجلة إن دبي هي أفضل مكان لتسوق الإلكترونيات في ظل وجود مجموعة كبيرة من مراكز التسوق في أرجاء المدينة، ومنها مول ديرة سيتي سنتر الذي يحتضن أفضل المحلات الإلكترونية في المدينة، كما يتضمن مهرجان دبي للتسوق صفقات تسوق مذهلة.

وتصدرت القائمة مدينة بانكوك بنسبة 89% في رضا العملاء، تلتها مدينة شنزن 87% ثم طوكيو 86%، ثم مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان في الصين بنسب 84%، وفي المركز 5 جاءت لندن بنسبة 82%.