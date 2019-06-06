دبي تصدر 697 رخصة مشاريع عبر مواقع التواصل بنمو 82 %

المصدر: دبي – بشار باغ

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 697 رخصة «تاجر» المخصصة للمشاريع التجارية المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بزيادة 82.5% مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2018 التي سجلت 382 رخصة.

واستحوذ المواطنون على ملكية 396 رخصة بنسبة 57% من إجمالي الرخص الصادرة، فيما استحوذت الإناث على النسبة العليا من الرخص، حيث شكلن نحو 63% من عدد الرخص، أي 441 رخصة، فيما شكل الذكور 37% من إجمالي الرخص الصادرة، أي 256 رخصة.

وتم استحداث 14 نشاطاً جديداً لرخصة تاجر ليصل العدد الإجمالي إلى 414 نشاطاً، منها 224 نشاطاً تجارياً و190 نشاطاً مهنياً. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.

تُعنى رخصة «تاجر»، المعروفة سابقاً باسم رخصة «التاجر الإلكتروني»، بترخيص المشاريع التجارية في دبي والتي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون.

ويأتي إطلاق الرخصة في إطار حرص «اقتصادية دبي» على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، بالإضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشاريعهم في دبي.

وتقدم رخصة «تاجر» لحامليها العديد من المميزات منها تعزيز ثقة المتعامل، حماية الاسم التجاري، المشاركة في المعارض والمؤتمرات، الاستفادة من العروض البنكية، الحصول على عضوية غرفة دبي، عرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، التدريب وورش العمل، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاونت «اقتصادية دبي» مع «جمارك دبي» لإمكانية إصدار رمز المستورد الجمركي لأصحاب رخصة تاجر من المشاريع التجارية، حيث يستطيع صاحب الرخصة إصدار رمز المستورد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وتعبئة نموذج البيانات المطلوبة، لتعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية.