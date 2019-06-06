الإيكونومست: اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشرته وحدة الإيكونومست إنتلجانس إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم أنه مازال يعتمد إلى حد ما على السيولة القائمة على النفط.

ووفقاً للتقرير فإن الفائض التجاري يتوقع أن يتقلص من 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.ورجّح التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 إلى 2.1% أعلى من النمو المتوقع 1.4% في 2018.

وفيما يخص القطاع الخارجي قال التقرير إن عائدات صادرات السلع ستنمو إلى حد كبير جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الصادرات، وتماشياً مع إعادة التصدير من دبي. وتوقع التقرير حدوث زيادة في واردات السلع في الفترة الواقعة بين 2021-2023 على خلفية ازدياد استهلاك القطاع الحكومي والخاص المتوقع.

وأشار التقرير إلى أن عائدات تصدير النفط ستحقق نمواً متواضعاً إلا أنها ستزداد بوتيرة متسارعة تماشياً مع خطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وتجاوز الأسعار الدولية حاجز 75 دولاراً للبرميل خلال الفترة الواقعة بين 2022-2320.