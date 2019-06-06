6.3 مليارات درهم صفقات عقارات دبي في رمضان

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الشراء في سوق عقارات دبي خلال شهر رمضان الماضي 6.3 مليارات درهم، وبرزت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ضمن المناطق الأعلى بيعاً في أسواق الأراضي التجارية والفلل والشقق السكنية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء الأراضي على اختلاف أنواعها مبلغ 2.2 مليار درهم وكانت حصة الأسد للأراضي التجارية بينما تجاوزت قيمة صفقات شراء الشقق السكنية والتجارية 3.5 مليارات درهم وحققت صفقات الفلل 510 ملايين درهم.

والمناطق التي تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي فيها أكثر من 100 مليون درهم هي حدائق الشيخ محمد بن راشد ومجمع دبي للاستثمار الأول والثاني والثنية الرابعة وجبل علي الأولى.

بينما كانت المناطق التي تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الفلل أكثر من 50 مليون درهم هي حدائق الشيخ محمد بن راشد ووادي الصفا 7 ومدينة المطار والبرشاء جنوب الرابعة، في حين كانت المناطق التي تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الشقق السكنية فيها أكثر من 100 مليون درهم هي حدائق الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة ومرسى دبي والخيران الأولى ونخلة جميرا والمركاض وجميرا الأولى والخليج التجاري والبرشاء جنوب الرابعة.