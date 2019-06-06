شركات المأكولات والمشروبات تؤكد أهمية تعزيز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

شددت كبرى شركات المأكولات والمشروبات وأهم صانعي القرار في القطاع بالإمارات على أهمية اتباع منهجية موحدة في التعامل مع الجوانب الأكثر إلحاحاً في القطاع مثل البلاستيك المخصص للاستخدام لمرة واحدة ومنهجيات الإنتاج الأخلاقية.

جاء ذلك خلال «قمة الاستدامة» التي أقيمت في دبي مؤخراً. استقطبت القمة عددا كبيرا من ممثلي أهم شركات المأكولات والمشروبات وإدارة المطاعم وشركات التوريد والتموين. وتحدث خلال القمة نخبة من المتخصصين حيث جرت مناقشة أهم الفرص والتطورات والتحديات التي تواجه القطاع.

منهجيات

وإلى جانب مناقشة المبادرات التي من شأنها تقليص الأثر البيئي للقطاع، ناقش اللقاء أيضاً المنهجيات التي تسهم في خفض التكاليف وتحقيق تأثير إيجابي كبير في إيرادات المطاعم. وأجمع المشاركون في الفعالية الحوارية على العديد من النقاط التي تستوجب التزام مشغلي قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة بهدف ضمان تحقيق النتائج المنشودة على صعيد الاستدامة والوفورات في القطاع.

توصيات

وتضمنت ابرز التوصيات التي خرجت عن قمة الاستدامة:

اعتماد تقنيات لتنقية المياه تُغني عن الحاجة للقوارير البلاستيكية.

تقليص هدر الطعام: اعتماد منهجية تجعل من الطلب أساساً للعرض، وذلك عبر الانتقال من مفاهيم البوفيهات المفتوحة التي تقدّم كميات كبيرة تفيض عن الحاجة، إلى القوائم ذات الكميات المدروسة المقدمة حسب الطلب بهدف الحد من هدر الطعام.

الاستغناء عن الأدوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة في عملياتنا (مثل القشّات وغيرها من أدوات الطعام).

العمل مع موردين يشاركون الأهداف والفلسفة ذاتها بخصوص الاستدامة.