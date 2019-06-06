مسابقات وفعاليات جديدة بمعرض هاردوير آند تولز 2019

يشهد معرض هاردوير آند تولز 2019 الشرق الأوسط المعرض الأبرز للمعدات والأدوات المعدنية في المنطقة الذي ينطلق في دبي في 10 يونيو، فعاليات جديدة تتضمن مسابقة للحام إلى جانب مؤتمر حول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المضاف.

وأكد منظمو المعرض بميسي فرانكفورت، أن الحدث الذي سيقام بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، سيستعرض ملامح جديدة لصالح الآلاف من مقاولي البناء، شركات التجهيز، صانعي الصلب، التجار، المستوردين والموزعين في المنطقة. تعد مسابقة أفضل لحّام في الشرق الأوسط هذا العام هي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تدعو المحترفين التقنيين في تصنيع الصلب واللحام للمشاركة في المنافسات. وسيقدم أكثر من 115 عارضاً من جميع أنحاء العالم خلال المعرض أحدث الأدوات، والمعدات، والمواد والآلات. دبي- البيان

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