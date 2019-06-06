زيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الطباعة المدارة

المصدر: دبي- البيان

أشارت دراسة لشركة «كوسيركا» حول مشهد خدمات الطباعة المدارة إلى أن ثلثي المؤسسات التي شملتها الدراسة زادت ميزانياتها المخصصة لخدمات الطباعة المدارة في عام 2018.

ومن خلال التعمق في القطاعات الصناعية، تبين أن 81% من شركات الخدمات المهنية التي شملتها الدراسة ارتفعت ميزانياتها من «إلى حد ما» إلى «بنحو كبير». بينما أشارت 71% من الشركات الصناعية إلى زيادات مماثلة. يلي ذلك كل من شركات التجزئة وشركات التمويل، حيث أشارت 60% منها إلى ارتفاع مماثل.

وقال جيم موريس، نائب رئيس شركاء قنوات التوزيع لتكنولوجيا الوثائق لدى شركة «زيروكس»: إنه نظراً لاعتقاد الكثير من البائعين أن عميلهم المستهدف هو «أي أحد يملك المال»، فإن الطريقة الأفضل لاستهداف العملاء لخدمات الطباعة المدارة وتكنولوجيا الوثائق هو البدء بتحديد القطاعات التي لا تزال إدارة الوثائق تشهد نمواً فيها، وتصميم الحلول وفقاً لما يلبي احتياجاتها الخاصة.

وتنطوي عملية تطوير نماذج المشاركة القابلة لإعادة الاستخدام وبيعها على وفورات كبيرة الحجم. إذ إنك تقوم بتطوير الحل لمرة واحدة ومن ثم تتمتع بعدها بإيراداته من المبيعات المتعددة، التي لا تتطلب كل واحدة منها سوى تعديل بسيط على خطة المشروع الأصلي.

وأكد أهمية السعي إلى استكشاف شركاء التوزيع الآخرين، والتواصل معهم، ومعاينتهم بنحو كامل للاطلاع على المنتجات التي بإمكانك بيعها لعملائك. ومن خلال المشاركة المحضر لها مسبقاً مع هؤلاء الشركاء، يمكن توسيع نطاق الاختيارات بنحو كبير والوصول إلى أكبر عدد ممكن من القطاعات لتصبح بذلك جزءاً مهماً وحيوياً في أعمالك.