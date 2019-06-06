«أيسر» الشرق الأوسط تركز على التحول في تقنية المعلومات والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة أيسر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخراً بالذكرى السابعة والعشرين لانطلاق عملياتها في الشرق الأوسط.

وتتركز غالبية أعمال آيسر في المنطقة على أجهزة الحاسوب الشخصي للأفراد والشركات والمنتجات المخصصة للألعاب وحلول تطبيق كروم وتنمية الأعمال التجارية.

وتركّز الشركة في عملياتها الحالية على متابعة التحول في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بثبات والاستثمار في المستقبل، ومن الأمثلة على ذلك المجموعة المتنوعة الجديدة التي أطلقتها الشركة من الأجهزة والحلول المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمبتكرين والعائلات والطلاب والمحترفين، والتي أعلنت عنها الشركة مؤخراً.

وقال باول كولينز، المدير العام لشركة أيسر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مرّت الشركة والمنطقة بفترة مميزة من النمو والازدهار، ومع التطور المستمر في قطاع التكنولوجيا، نحرص على مساعدة عملائنا على مواكبة هذا التطور من خلال وضع احتياجاتهم على رأس أولوياتنا. ونتيجة لذلك، تعتبر أرقام المبيعات التي حققناها في الشرق الأوسط خلال عام 2018 برهاناً على النجاح الذي أحرزناه في المنطقة، حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 15٪ في الإمارات، و10% في السعودية، و12٪ في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، و77% في المشرق العربي، و15% في مصر».

وبدأت الشركة أعمالها في المنطقة في 1992 بفريق من 7 موظفين فقط لتقديم خدماتها لـ 15 بلداً في الشرق الأوسط وأفريقيا. وحققت العلامة التجارية إنجازات كبيرة على مر الأعوام ففي 1993 كانت أول شركة من نوعها في الإمارات تقدم خدمة الاستلام والتسليم لعملاء تكنولوجيا الأجهزة المحمولة. وفي 1994، افتتحت الشركة أولى عمليات التجميع لأجهزة الحاسوب المكتبي التابعة لشركة عالمية بالمنطقة.