جينيتك: تركيز بالمطارات على توفير تجربة متكاملة للمسافرين

المصدر: دبي- البيان

أكد حسن البنا، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة جينيتك، المتخصصة في توفير الحلول الأمنية وحلول السلامة العامة واستقصاء معلومات الأعمال، على التركيز المتزايد بالمطارات على توفير تجربة متكاملة ومريحة للمسافرين لا يشوبها أي إزعاج أو تشويش، بداية من لحظة وصولهم إلى المطار إلى حين ركوبهم الطائرة.

وأشار إلى أن الحد من التوتر والراحة في التنقل والحركة، إلى جانب القدرة على التنبؤ بمتطلبات المسافرين عوامل رئيسية لتوفير تجربة سفر مريحة ومتكاملة. وتتطلب الرحلة السلسة بنية تحتية مرنة وتخطيطاً ذكياً واستثماراً في التكنولوجيا. وكانت «مطارات دبي» قد أعلنت مؤخراً عن خططها للاستغناء عن المكاتب الفعلية لإتمام إجراءات السفر، واستخدام عمليات المسح الحراري للتعرف على العناصر الحيوية للمسافرين. وترحب دبي بما يقارب 7.5 ملايين مسافر شهرياً، ومع ذلك فقد حطمت دبي هذا الرقم القياسي ثلاث مرات، حيث رحبت بأكثر من 8.3 ملايين في شهر واحد.

تحليلات البيانات

وقال: كغيرها من الأعمال التجارية، يعتمد نجاح المطارات على توفير تجارب مميزة للعملاء من المسافرين. وبالاستناد إلى تحليلات البيانات المتقدمة مثل الكشف عن طوابير الانتظار والتأخير، والخرائط الحرارية، وتحليل الاتجاهات، وإحصاء أعداد الأشخاص المتواجدين، يمكن لموظفي المطارات اتخاذ قرارات صائبة في الوقت المناسب للارتقاء بتجربة الركاب. فعلى سبيل المثال، يجب أن يمتاز المطار الآمن والمريح في التنقل والذي يحقق إيرادات وأرباحاً مميزة بعدد من العناصر الضرورية مثل فهم كيفية حركة وانتقال الأشخاص من مواقف السيارات، ومكاتب إتمام إجراءات السفر، والمنطقة الحرة، والمتاجر والمقاهي داخل المطار ومناطق تناول الطعام. إن جمع ومعالجة البيانات المترابطة يوفر نظرة شاملة تساعد القائمين على المطارات لفهم حركة المرور فيها. ويمكنهم وفقاً لذلك توفير تجربة سفر سلسة ومريحة وخالية من أي متاعب، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء بالعلامة التجارية للمطارات والخطوط الجوية وتحقيق نمو إيجابي للأعمال.

مدن صغيرة

يعتبر السفر الجوي أكثر من مجرد عملية لنقل المسافرين من مكان إلى آخر؛ حيث يُنظر الآن إلى المطارات باعتبارها «مدناً صغيرة»، ويجب أن توفر تجارب آمنة وفعالة، بدءاً من مواقف السيارات وإتمام إجراءات السفر وخيارات عالمية من التسوق والطعام. ويكمن التحدي الذي تواجه المطارات في توفير رحلات مميزة في بيئة آمنة، وبعمليات تشغيلية متواصلة على مدار الساعة. في الختام، تحتاج المطارات إلى الأدوات اللازمة للتمتع بفهم واضح لأعمالها وتوفير تجربة سفر سلسلة للركاب منذ وصولهم إلى لحظة الإقلاع.