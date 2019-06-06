«فيديكس إكسبريس» تفوز بجوائز مراكز الاتصال وتجربة العملاء

المصدر: دبي - البيان

فازت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كورب، مؤخراً بجائزة «أفضل مركز اتصال في قطاع الخدمات اللوجستية»، وبمركز الوصيف لجائزة «أفضل مركز اتصال في العام» خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز «إنسايت لمراكز الاتصال وتجربة العملاء في الشرق الأوسط 2019».

ويقوم مركز فيديكس إكسبريس بالتعامل مع ما يقرب من 86 ألف طلب يومياً عبر الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشة الإلكترونية. كما يتولى مركز الاتصال النشط على مدار الساعة والمجهز بطاقم مكوّن من 47 موظفاً، مهمة معالجة الطلبات الواردة من كلّ من الإمارات والبحرين والكويت. ويقدم فريق العمل يقدّم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويوفر الدعم عبر مجموعة مختلفة من اللغات بما فيها الإنجليزية والعربية والتاغالوغ.