خطط لتدشين منظومة مدخرات المتقاعدين الوافدين

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «إنترناشيونال أدفايزر» البريطاني أن الإمارات شهدت ارتفاعاً مطرداً في المبادرات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جاذبية الدولة في أعين المستثمرين الأجانب، وكذلك استقطاب الوافدين من أصحاب المواهب والقدرات الخاصة. وأشار التقرير إلى عزم حكومة الإمارات المضيّ قدماً في خططها لإنشاء منظومة لمدخرات المتقاعدين من الوافدين العاملين في الدولة.

موضحاً أن هذه المنظومة ستتكامل مع النظام الجاري لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين المتقاعدين، وذلك وفقاً لتأكيدات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات.ونشر الموقع تقريراً أمس رصد فيه المحفزات المتتالية التي أعلنتها حكومة الإمارات بدءاً من العام الماضي.

وأكد أن المحفزات تعكس وعياً من جانب حكومة الإمارات بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وإدراكاً لوجوب التعاطي مع هذه المتغيرات بمرونة وقدرة على الموائمة لتطويع هذه المتغيرات في خدمة اقتصاد الدولة. وذكر أن رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات كانوا من أكثر فئات الوافدين استفادة من القرارات الأخيرة المتعلقة بمنح إقامة طويلة الأمد في الدولة، حيث حصل أكثر من رجل أعمال هندي أخيراً على هذه الإقامة.