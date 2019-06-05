«الخليج للاستثمار الإسلامي» تشتري بنايتين في «برمنغهام»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

استحوذت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، التي تتخصص في الاستشارات المتعلقة بالاستثمارات الإسلامية ويقع مقرها الرئيس في أبوظبي، على بنايتي «برايوري كورت» و«ذي لويس بلدينغ» المتصلتين، في مدينة «برمنغهام» البريطانية، مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، فيما يعد أكبر صفقة استحواذ عقاري تشهدها بريطانيا خارج حدود العاصمة لندن هذا العام.

وبحسب ما نشره أمس موقع «ريال أسيتس. آي بي إيه» البريطاني المتخصص في شؤون العقارات، فقد اشترت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» البنايتين من شركة «إل جي آي إم ريال أسيتس»، وهي الذراع المختصة بالاستثمار العقاري ضمن مجموعة «ليجال أند جينيرال» البريطانية الشهيرة للخدمات المالية والتأمينية.