57 مليار درهم تمويلات بنكية لعقارات دبي في 5 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

بلغ حجم التمويلات المخصصة للسوق العقاري في دبي خلال الأشهر الخمسة الماضية، أكثر من 57 مليار درهم في سوق رهون الأراضي بنمو 32.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث بلغت 43 مليار درهم، وزادت بنسبة 185% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغت حينها 20 مليار درهم.

وشهد الطلب على شراء الأراضي في السوق المحلي بدبي ارتفاعاً واضحاً منذ بداية 2016 وتماشى هذا الارتفاع بشكل طردي مع ارتفاع وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارة لترتفع معه أسعار الأراضي في مناطق التملك الحر في دبي بنسبة 13%.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات الدائرة، فإن المناطق التي استحوذت على التمويلات التي تزيد على مليار درهم من بداية العام الجاري هي سيح الدحل بـ 13.4 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 7 مليارات، ومجمع دبي للاستثمار الأول بملياري درهم، والثنية الأولى بـ 1.3 مليار درهم، وبرج خليفة بـ 1.3 مليار درهم، ومرسى دبي بـ 1.2 مليار درهم، والثنية الخامسة بـ 1.1 مليار درهم، والخيران بمليار درهم، ووادي الصفا 7 بمليارات درهم، وأم رمول بمليار درهم.