825 مليار درهم أصول تديرها «مبادلة» حول العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد كارلوس عبيد، الرئيس المالي في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن الشركة تمتلك أصولاً مجمعة تحت إدارتها بقيمة 225 مليار دولار(825.7 مليار درهم).

وقال في كلمة ألقاها في ملتقى أقامته وكالة «بلومبيرغ» في نيويورك: «تمتد استثماراتنا لتصل إلى كافة الأماكن حول العالم، ولدينا شركاء عالميون في عدد من القطاعات الصناعية». وأضاف:«تحظى حافظة استثماراتنا بتنوع جيد، كما نتمتع بسيولة كافية لضمان قدرتنا على استغلال أي فرصة استثمارية سانحة تظهر أمامنا».

وتابع: «نعمد إلى تحقيق التوازن بين العائدات والمخاطر، إلا أن ما يجعل «مبادلة» مختلفة هو مرونتها العالية في التعامل مع حالات الاضطرابات التي تصيب الأسواق وتحويلها إلى فرص استثمارية مفيدة». وذكر: «تعد الولايات المتحدة واحدة من أهم وأكبر الوجهات الاستثمارية الرئيسية لدينا، ونحن نستثمر بصورة مكثفة في عدد من القطاعات بها منها العقارات، والتقنية والبتروكيماويات، والمنتجات الدوائية».

وقال: «لا شك أن العام الجاري يبدو متقلباً للغاية، فلقد شهدنا خلاله نمواً غير متوقع، إلا أننا شهدنا أيضاً تذبذباً في أسعار العديد من السلع، وهو ما يؤثر بالطبع علينا، كما أن ثمة ديناميكيات جيوبوليتيكية إقليمية وعالمية بالغة التعقيد تدور حولنا.

فضلاً عن النزعة الحمائية التجارية المتصاعدة، وتخلق كل هذه الظروف تحديات كبيرة، تقلق مجتمع الأعمال العالمي». وقال: «ترى «مبادلة» فرصاً هائلة في الاستثمار والتمويل طويل الأمد، وهذا ما تقوم به بالفعل من خلال حافظة استثماراتها التي تغطي حوالي 50 دولة.