57 مليار درهم تمويلات بنكية لأراضي دبي بنمو 32.5 %

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

زادت البنوك والمؤسسات المالية من حجم التمويلات المخصصة للسوق العقاري بعدما ضخت خلال الشهور الخمسة الماضية أكثر من 57 مليار درهم في سوق رهون الأراضي بنمو 32.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 حيث بلغت 43 مليار درهم، وزادت بنسبة 185% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 حيث بلغت حينها 20 مليار درهم.

وشهد الطلب على شراء الأراضي في السوق المحلي بدبي ارتفاعاً واضحاً منذ بداية 2016 وتماشى هذا الارتفاع بشكل طردي مع ارتفاع وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارة لترتفع معه أسعار الأراضي في مناطق التملك الحر في دبي بنسبة 13%.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات الدائرة فإن المناطق التي استحوذت على التمويلات التي تزيد عن مليار درهم من بداية العام الجاري هي سيح الدحل بـ 13.4 مليار درهم ونخلة جميرا بـ 7 مليارات ومجمع دبي للاستثمار الأول بملياري درهم والثنية الأولى بـ 1.3 مليار درهم وبرج خليفة بـ 1.3 مليار درهم ومرسى دبي بـ 1.2 مليار درهم والثنية الخامسة بـ 1.1 مليار درهم والخيران بمليار درهم ووادي الصفا 7 بمليارات درهم وأم رمول بمليار درهم.

ويعكس حجم صفقات الرهن العقارية دلالات واضحة على العودة القوية للبنوك والمصارف إلى سوق التمويل العقاري بعد سنين طويلة من غلق الأبواب بوجه شركات التطوير العقاري الراغبة بالرهن لتمويل عمليات البناء، بالإضافة إلى الجدية الواضحة لدى المستثمرين الأفراد وشركات التطوير في اللحاق بركب المشاريع التي تلبي مستلزمات استضافة إكسبو 2020 من جهة ومتطلبات النمو الاقتصادي على المديين القصير والبعيد من جهة أخرى.