دبي تتيح إمكانات هائلة لتجار التجارة الإلكترونية العالميين

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية أن دبي تتيح العديد من المزايا لتجار التجزئة العالميين من خلال التجارة الإلكترونية.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً حول ازدهار تجارة التجزئة عبر شبكة الإنترنت في دبي. ووصف التقرير دبي بأنها مدينة تربط بين الشرق والغرب، ولطالما كانت وجهة عالمية جذابة لتجارة التجزئة التقليدية، واليوم تحتفظ بنفس جاذبيتها، بل وتعززها، في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية. وقال حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي:

«تكتسب دبي زخماً في ظل تحول المزيد من المستهلكين في هذا الجزء من العالم صوب المنصات الإلكترونية لشراء المنتجات والخدمات، وقد انعكست هذه النزعة في تحول دبي إلى واحدة من أذكى مدن العالم». وأكد أن غرفة دبي تتوقع نمواً سنوياً إجمالياً بنسبة 12% في مبيعاتها عبر منصات التجارة الإلكترونية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحيث يصل حجم هذه المبيعات إلى 2,6 مليار دولار بحلول عام 2023.وقال: «تعد الصين سوقاً ذات أهمية استراتيجية لدبي.