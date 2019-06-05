«الإقامة الدائمة» توفر دفعة قوية لسوق العقارات

المصدر: دبي - البيان

قال خبراء الصناعة في الإمارات، إن خطة الإقامة الدائمة التي أطلقتها الدولة مؤخراً يمكن أن تكون بمثابة تغيير في اللعبة، وتوفر دفعة قوية لسوق العقارات من خلال تشجيع المغتربين على الاستثمار في العقارات.

وقالت صحيفة «جارديان» النيجيرية: «أطلقت الإمارات أخيراً برنامج إقامة دائمة لجذب الأفراد الأثرياء والمواهب الاستثنائية، وهي خطوة يمكن أن تجذب المزيد من المهنيين ورجال الأعمال إلى البلاد». ونقلت عن سمير بركات، المدير التنفيذي لشركة «بروفيس»، قوله إن برنامج الإقامة الدائمة هو خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد.

وقال لويس ألسوب، الرئيس التنفيذي لشركة ألسوب آند آلسوب العقارية، إن هذه المبادرة تجعل من الإمارات وجهة مبتكرة لقادة الأعمال، حيث توفر لملايين الأشخاص فرصاً عالية الجودة في بيئة متسامحة وآمنة ومثمرة، وهو علامة بارزة ضخمة لدولة الإمارات وسوق العقارات في دبي، مضيفا أن القرار يتيح الآن للمغتربين النظر إلى دبي على أنها وطن وليس مجرد محطة مؤقتة.