«طيران الإمارات» تبحث زيادة المقاعد على خط دبي - الهند

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات إن الشركة تبحث زيادة المقاعد على خط دبي - الهند، الذي لم يشهد زيادة في الحقوق الثنائية خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعاً استئناف المحادثات بين الحكومتين.

وأضاف كلارك لمحطة سي إن بي سي : «حقوق النقل الجوي الثنائية بين الهند ودبي هي أكبر مشكلة فردية، والآن انتهت الانتخابات وعادت حكومة مودي إلى السلطة». وقالت المحطة: تشير الحقوق الثنائية إلى اتفاق بين بلدين يسمح لشركات الطيران التابعة لكل منهما بتشغيل خدمات بعدد محدد من المقاعد.

وتسمح الحقوق الثنائية الحالية لشركات الطيران من دبي والهند بتوفير ما يقرب من 1.3 مليون مقعد أسبوعياً. وأضاف الخط واحداً من أكثر الخطوط ربحية. ومن المنطقي بالنسبة للحكومة الهندية أن تفتح الباب أمامنا.