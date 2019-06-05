دبي أكثر الوجهات السياحية الراسخة في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثالث في وجهات المدن الآسيوية التي تستوجب الزيارة وفقاً لتقرير نشره موقع Scallywagandvagabond الأمريكي.

وقال التقرير إن دبي ليست مجرد عاصمة بل وجهة سياحية عالمية المستوى ومركزاً للنقل الدولي، على الرغم من كونها صحراء طبيعية، فقد تحولت المدينة إلى موطن عجائب خارقة من ناطحات السحاب، ومناظرجميلة وخيارات ترفيه غير محدودة تشمل المتنزهات الترفيهية والحدائق المائية وحدائق الأحياء المائية الداخلية وحتى منتجع للتزلج، وهي إلى حد بعيد واحدة من أكثر الوجهات الراسخة في العالم.

وأضاف: «لم تكن هذه المدينة الشرق أوسطية قبل بضعة عقود أكثر من مجرد صحراء وقرية صيد صغيرة، وانطلقت نهضتها في تسعينيات القرن الماضين ومنذ ذلك الحين، لم تلتفت إلى الوراء». وتفوقت دبي في القائمة التي ضمت أربع مدن على كوالالمبور، في حين جاءت بانكوك في المركز الأول تلتها بانكوك ثم دبي.

وتابع التقرير: «لا يتعلق السفر دائماً باستكشاف المواقع الطبيعية والشواطئ والمرتفعات، إذ تعد المراكز الحضرية والمدن الحضرية وجهات سفر رائعة لمزيج من وسائل الراحة الحديثة والتسوق والطعام والترفيه التي توفرها. ووجهات المناطق الحضرية هي أيضاً طريقة رائعة لاستكشاف ثقافة البلد ونمط حياته».