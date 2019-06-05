ويسترن يونيون توسّع خدماتها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ويسترن يونيون توسيع خدمات تحويل الأموال الرقمية العالمية التي تتيحها الشركة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل بلداناً جديدة تقدم خدمات التحويل عبر الإنترنت، حيث تربط العملاء بأسرهم وأحبائهم حول العالم رقمياً مع إمكانية تسديد رسوم الحوالات عبر الإنترنت أو بمراكز التحويل.

وحصلت الإمارات على أحدث جيل من منصة القناة الموحدة «أومني تشانل» التابعة للشركة لتنضم إلى البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان، ويعكس ذلك التزام الشركة بدعم المنطقة للحفاظ على مكانتها في طليعة الثورة الرقمية. وأطلقت الشركة بالإمارات تطبيق ويسترن يونيون وأعادت إطلاق موقع Westernunion.com. وأصبح بإمكان العملاء تسديد رسوم حوالاتهم عبر الإنترنت أو على التطبيق الجوال الذي يتيح تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم المصرفية.