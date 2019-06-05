فعاليات متنوعة في «أتوميكانيكا دبي 2019» 10 يونيو

المصدر: دبي- البيان

تنطلق في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 10 يونيو فعاليات الدورة 17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي».

ويغطي أوتوميكانيكا دبي الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط أقساماً ستة وهي قطع الغيار والمكونات، الإلكترونيات والأنظمة؛ الأكسسوارات والتخصيص، الإصلاح والصيانة، غسيل السيارات، العناية وإعادة التهيئة، والإطارات والبطاريات. كما تضم الدورة أقساماً فرعية جديدة لقطع الغيار والمعدات الزراعية، الجسم والطلاء، قطع غيار الدراجات النارية ومكوناتها، والزيوت ومواد التشحيم.

ومن أبرز فعاليات المعرض التي تعود هذا العام منطقة الإبداع ومبادرة «كفاءة الشاحنات»، التي يستعرض من خلالها 1,000 عارض منتجاتهم لسلسلة القيمة الكاملة بقطاع الشاحنات، من قطع وأكسسوارات الشاحنات، إلى معدات الورش.

كما تعود أكاديمية أوتوميكانيكا- التي تتضمن عروضاً رئيسية مثل إعلان جمارك دبي عن حجم تجارة دبي في قطع غيار وأكسسوارات السيارة في 2018. كما تتضمن أكاديمية أوتوميكانيكا أيضاً سلسلة من الجلسات التي تستعرض الفرص الواعدة في سوق خدمات السيارات الأفريقي.