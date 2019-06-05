«جينيتك» تسعى لدعم نمو الأعمال في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جينيتك» المتخصصة في توفير الحلول الأمنية وحلول السلامة العامة واستقصاء معلومات الأعمال، عن عدد من التعيينات الاستراتيجية في أوروبا، والتي تهدف إلى دعم نمو أعمال الشركة في الشرق الأوسط وأوروبا.

وتم تعيين جورجس طنّوس منصب مدير التسويق في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. ومع ازدياد الطلب بشكل كبير على عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت ومراقبة الدخول والخروج، وبرنامج التعرف الآلي على أرقام لوحات السيارات، وحلول استقصاء الأعمال، فقد حققت جينيتك نمواً في الإيرادات السنوية المركبة بنسبة 30% على مدى السنوات العشر الماضية.

تواصل أعمال جينيتك توسعها السريع في المنطقة، وتتطلع إلى مواصلة توسعة فريق العمل العالمي لديها الذي يضم 1300 موظف.

ويمثل المنتج الرئيسي سيكيوريتي سنتر منصة ذات تصميم هندسي مفتوح تقوم بتوحيد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت ومراقبة الدخول والخروج، وبرنامج التعرف الآلي على أرقام لوحات السيارات والاتصالات، والتحليلات. وتطور الشركة جي أيضاً الحلول والخدمات السحابية (المعتمدة على الإنترنت)، المصممة لتطوير الأمان والمساهمة في تقديم مستويات جديدة من المعلومات التشغيلية.