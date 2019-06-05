«كانو للملاحة» تطلق أعمالها في الهند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كانو للملاحة» إحدى أكبر وكالات الملاحة البحرية في الخليج العربي افتتاح مكتب وكالة عام «كانو للملاحة ــ الهند» في مومباي لمتابعة الأعمال في جميع موانئ الهند.

ويقوم المكتب بتقديم خدمات متعددة من ضمنها نقل طواقم السفن وتوصيل قطع الغيار وتخليص المعاملات مع إدارات الجمارك والجوازات وذلك بالتعاون مع السلطات الهندية في كل ميناء. وسيتم تقديم خدمات أخرى مع نهاية عام 2019 تتعلق بالعناية الشاملة بالسفن وبالشحنات التي تحملها وذلك خلال توقفها في الموانئ الهندية.

وأكد فوزي كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، أن خطة النمو للشركة تعتمد على الدخول في أسواق جديدة كما حصل العام الماضي عندما عززت «كانو للملاحة» تواجدها في القارة الأفريقية من خلال استحواذها على شركة «والم الجنوب أفريقية»، إحدى أكبر شركات الحلول البحرية عالمياً. وأوضح أن دخول «كانو للملاحة» الهند يعد أمراً مهماً لخطة التوسع باعتبار الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لدول الخليج العربية وهي في المركز السادس عشر في الملاحة البحرية على مستوى العالم.