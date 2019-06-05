«لوفتهانزا» ترتقي بالسفر على الرحلات القصيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

أصبح بإمكان عملاء لوفتهانزا الاستمتاع بتجربة طيران جديدة كلياً على متن الرحلات التي تسيرها الشركة على المسارات القصيرة والمتوسطة.

وكانت المجموعة تسلمت أول طائرة إيرباص من طراز A321neo في فرانكفورت. وتم تزويد الطراز الجديد بمقاعد محسنة لتجربة سفر أكثر راحة، والتي تم تقديمها بشكل مشترك من قبل خطوط طيران الشبكة الثلاثة، وهي «لوفتهانزا» و«سويس» والخطوط الجوية النمساوية.

وقال بول ايستوبي، رئيس قسم إدارة منتجات الكبائن لمجموعة لوفتهانزا: «تم أخذ العديد من ملاحظات وآراء العملاء بعين الاعتبار في تصميم المقاعد. وقد تلقينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية على المزايا الجديدة. ولذلك فإننا على ثقة أن تصميم المقاعد الجديدة والأجواء الحديثة للمقصورة ستساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستويات راحة ضيوفنا ومتعة تجربة السفر ككل».

وطائرات إيرباص A321neo تم ضبط تصاميمها بحيث يمكن تكييف الطائرة بسرعة وسهولة عند نقلها بين شركات طيران مجموعة لوفتهانزا، الأمر الذي يمكنها من تهيئتها بشكل عملي وأكثر مرونة مع التطورات الحالية، ونقل الطائرات وسعاتها الاستيعابية بسهولة وكفاءة بين شركات الطيران الثلاث أو إلى مركز آخر.