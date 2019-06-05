«إي سيتي» تفتتح متجرين بدبي قبل نهاية العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

قال جواد داكير، الرئيس التنفيذي لشركة «إي سيتي» إن الشركة ستفتتح متجرين جديدين في مواقع رئيسة في دبي بنهاية العام الجاري، وذلك لتلبية احتياجات عملائها المتنامية، مشيراً إلى أن الإعلان عن مواقع المتاجر الجديدة سيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كانت «إي سيتي»، عضو مجموعة البطحاء للتجزئة والمنتجات المنزلية، افتتحت مؤخراً متجرها الجديد متعدد العلامات التجارية في مارينا مول بإمارة أبوظبي، في خطوة نوعية تعكس اهتمام الشركة بتوسيع آفاق أعمالها في العاصمة أبوظبي باعتبارها واحدة من أهم الوجهات التجارية.

ويعد المتجر هو الجديد، الذي يغطي مساحة 2000 متر مربع، واحداً من أكبر متاجر الالكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكومبيوتر في العاصمة. والمتجر الجديد الثالث من نوعه الذي تقوم الشركة بافتتاحه في إمارة أبوظبي، وتتطلع إلى افتتاح المزيد من المتاجر في الإمارة كونها سوقاً تجارية رائدة ولديها الكثير من الإمكانات والفرص التجارية.

ويضم المتجر، الذي يقع في الطابق السفلي للمول، أكثر من 5000 منتج من مختلف العلامات التجارية العالمية المعروفة. وتشمل هذه الخيارات الواسعة أحدث الابتكارات الذكية، والأجهزة السمعية البصرية، والأجهزة المنزلية، وأجهزة العناية الشخصية، والألعاب الإلكترونية، وأجهزة الكومبيوتر، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة الإلكترونية القابلة للإرتداء، والكاميرات. كما يحتوي المتجر على مجموعة واسعة من الإكسسوارات المتنوعة ومنتجات أخرى للاستخدام الشخصي والحياة العصرية. وتعتزم الشركة افتتاح متجرها الإلكتروني للتسوق عبر الانترنت قريباً.